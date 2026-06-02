В лагерях России пройдет почти 24 тысячи тематических смен

Почти 24 тысячи тематических смен, посвященных Году единства народов России и межкультурному диалогу, планируется провести в лагерях разных регионов страны, сообщили в Минпросвещения РФ.
«Тематические смены помогут детям глубже познакомиться с традициями, культурой и историей народов России, лучше понять многообразие нашей страны и укрепить чувство гражданской принадлежности. Особое внимание в программах будет уделено сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, популяризации русского языка и отечественной литературы. Важно, что участниками смен федеральных детских центров станут не только российские школьники, но и дети из других стран. Такое общение создаст дополнительные возможности для культурного обмена, укрепления международных гуманитарных связей и поможет воспитать у подрастающего поколения уважение к историческому и культурному наследию России», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Участниками мероприятий станут более 1,1 миллиона детей. Так, в подведомственных Минпросвещения России Международном детском центре «Артек» и Всероссийском детском центре «Смена» организуют просветительскую программу «Мост дружбы: Россия и мир». Ребята из разных стран познакомятся с российскими традициями. Во Всероссийском детском центре «Орленок» пройдет тематическая смена «Русский язык — сила слова», направленная на развитие у подростков навыков грамотного и выразительного общения.
Кроме того, в ВДЦ «Смена» состоится международный фестиваль русского языка и российской культуры. В числе его задач — укрепление уважительного отношения к русскому языку как государственному, повышение его статуса, а также развитие межнационального взаимодействия и кросс-культурной коммуникации.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.