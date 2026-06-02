Минпросвещения внесло патриотические книги список для летнего чтения школьников

Минпросвещения России утвердило список произведений для внеклассного чтения школьников на летние каникулы. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Источник: Life.ru

По словам министра, в перечень вошли современные книги, в том числе патриотической направленности. Они посвящены Родине, подвигам защитников Отечества и героям специальной военной операции.

«Мы утвердили список произведений для внеклассного чтения летом… В него вошли современные книги, в том числе патриотической направленности о Родине, о подвигах современных защитников Отечества, в том числе героев специальной военной операции», — сказал Кравцов.

В список вошли современные произведения о Донбассе и участниках спецоперации: «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны» Олега Роя рассказывает о судьбах людей, столкнувшихся с военным конфликтом, «Герои СВО. Символы русского мужества» Михаила Фёдорова посвящена биографиям и подвигам российских военнослужащих, а «Донбасс — сердце России» Олега Измайлова описывает историю региона, его связь с Россией и жителей Донбасса.

Ранее Life.ru сообщал, что историю, основы государственности, философию и русский язык будут изучать все российские студенты. Число бюджетных мест увеличится: их станет на 250 больше, чем в прошлом году.

