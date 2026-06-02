В Новосибирске отремонтируют дорогу к детскому лагерю «Березка»

Рабочие в Новосибирске приступили к ремонту подъездной автомобильной дороги к пионерскому лагерю «Березка». Комплексное обновление проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
«Подъезд к лагерю “Березка” ежегодно используется для перевозки порядка двух тысяч детей, поэтому при ремонте особое внимание уделяется именно вопросам безопасности в период производства работ. Ремонт ведется по половине проезжей части с организацией реверсивного движения», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Мирошниченко.
На объекте планируют обновить 3,3 км покрытия, установить новые дорожные знаки, что позволит снизить риски аварийных ситуаций во время массового заезда отдыхающих. Завершить все работы планируют в октябре 2026 года. Кроме лагеря, дорога также обеспечит транспортную доступность нескольких садоводческих некоммерческих товариществ — «Лесоустроитель», «Изумруд», «Березка» и «Березка-1».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.