Reuters: число смертей от Эболы в ДРК выросло до 60

Хирург Александр Умнов предупредил о сохраняющемся риске завоза вируса Эбола в Россию, особенно для граждан, путешествующих по эндемичным районам Африки. Здесь летальность без своевременного лечения достигает 50−90%. Однако он отметил, что в РФ с 2014 года таких случаев не было, что говорит о хорошем контроле.