Reuters: число смертей от Эболы в ДРК выросло до 60

В Демократической Республике Конго количество подтвержденных смертей от лихорадки Эбола во время нынешней вспышки достигло 60, а число заболевших выросло до 344. Такие данные со ссылкой на Минздрав страны 2 июня опубликовало агентство Reuters.
Ранее, в этот же день, ВОЗ сообщала о 48 летальных исходах и 321 случае заражения. Нынешняя вспышка, ставшая 17-й по счету в ДРК, началась 15 мая. Ее эпицентр расположен на востоке страны, в провинции Итури. Случаи заболевания также выявлены в соседней Уганде, граничащей с этой провинцией.
Ранее KP.RU писал, что в Уганде Эболой заразились девять человек, при этом врачи с трудом отслеживают контакты больных. Люди заболевают новым штаммом вируса, от которого пока нет одобренной вакцины.
Хирург Александр Умнов предупредил о сохраняющемся риске завоза вируса Эбола в Россию, особенно для граждан, путешествующих по эндемичным районам Африки. Здесь летальность без своевременного лечения достигает 50−90%. Однако он отметил, что в РФ с 2014 года таких случаев не было, что говорит о хорошем контроле.