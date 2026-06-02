Юные герои против оккупантов: как школьники хранят память о "Молодой гвардии

В Музее Победы открылась выставка «Подвиг молодогвардейцев», посвященная юным героям-антифашистам.
Олегу Кошевому было всего 16 лет, когда он вступил в антифашистскую комсомольскую организацию «Молодая гвардия» в Краснодоне (ныне — Сорокино). Был избран секретарем комитета комсомола «Молодой гвардии», возглавил одну из боевых групп, действовавших против оккупантов.
В Антрацитовской основной школе № 1 — лицее имени Героя Советского Союза Олега Кошевого в Луганской Народной Республике бережно хранят память о своем земляке. Представители лицея передали в московский Музей Победы экспонаты, раскрывающие историю «Молодой гвардии». Среди них — фотография Олега Кошевого и его семьи, сделанная в 1940 году.
— Нам с начальных классов рассказывают про «Молодую гвардию», — говорит ученик школы Константин Линько. — Я восхищаюсь ими и просто не могу поверить в то, как дети могли так защищать Отечество. Подумать только, им было всего по 14−16 лет, а они противостояли вооруженным гитлеровцам.
Ряд раритетов передали ученики столичной школы № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина. Особую ценность представляют шахтерская лампа и чернильница, которые молодогвардейцы использовали при написании листовок по сводкам Совинформбюро, берет 16-летней Лиды Андросовой и бант с ее гитары. Именно отец Лиды, Макар Андросов, после войны руководил операцией по извлечению тел казненных ребят из шахты № 5. Посетить выставку можно до 31 августа.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Эльмира Заливина, руководитель Музея «Молодая Гвардия» школы № 1499:
— Школьные музеи очень значимы, поскольку ребята могут лично прикоснуться к подвигу, видя подлинные экспонаты. Дети чувствуют связь времен и осознают, что такое любовь к Родине.