Библиотека иностранной литературы в годы войны: как книги стали оружием против фашизма

Великая Отечественная война заставила объединиться людей. Во имя мира и жизни они сражались на фронте и трудились в тылу. Боролись, как могли: оружием, трудом и… книгой. В годы войны Библиотека иностранной литературы, или, как многие называют ее сегодня, «Иностранка», ни на один день не прекращала работу. Здесь занимались сбором данных, переводом перехваченных писем и документов, обучением советских солдат немецкому языку. При этом никто не забывал о главной миссии библиотеки — сохранении книг.
В 2026 году в Библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино проводится множество мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Один из главных проектов — экскурсия «Библиотека особого назначения: “Иностранка” в годы войны». В программе сотрудники библиотеки рассказывают о том, какой вклад сделала «Иностранка» в победу над фашизмом.
Свои методы борьбы.
Нет секрета в том, что фашизм зародился еще в начале 1920-х годов в Италии. Стремление Бенито Муссолини к тоталитаризму, милитаризации государственного аппарата и общества приобрели новые «краски». В1930-е годы идеология стала более ужасающей, взяв за столпы теорию превосходства арийской расы. «Звоночки» разошлись по миру. Люди понимали, что пожар еще грянет.
— «Иностранка» стала центром сбора информации об антифашистской литературе еще с начала 1930-х годов, — сказал руководитель Центра междисциплинарных исследований Библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино Владимир Фролов. — Фактически с 1933 года начала формироваться коллекция антифашистской литературы. К концу 1938 года был составлен аннотированный библиографический справочник по соответствующим изданиям стран Запада. В него включили огромное количество разных иностранных писателей.
В итоге, по словам Владимира Евгеньевича, к началу 1940-х годов «Иностранка» стала информационным центром с антифашистской литературой для всего Советского Союза.
— С первых дней войны библиотека становится, скажем так, справочным центром для страны. Потому что многие сотрудники «Иностранки», как в целом и сейчас, были переводчиками. Работало Всесоюзное общество культурного обмена со странами Запада, создали Совинформбюро, редакции радио. Оттуда информация транслировалась как на русском, так и на других языках: немецком, датском, английском и французском. Тут и помогали наши сотрудники, — сказал Владимир Фролов. — Когда на линии фронта, например, перехватывали какой-то немецкий документ, за переводом практически сразу обращались в «Иностранку».
Кроме того, сотрудники библиотеки в прямом смысле слова охраняли здание книгохранилища. Людей было немного, большинство ушли на фронт. Оставались в основном женщины. Изо дня в день они дежурили на крыше здания бывшего храма Святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, в котором тогда располагалась библиотека.
— Огонь — главный враг книг. Поэтому в библиотеке сотрудники стали работать и в качестве команды местной противовоздушной обороны. Был случай, когда во время одного из ночных налетов немецкой авиации на крышу здания библиотеки попала зажигательная бомба, — сказал Владимир Евгеньевич. — Дежурила тогда 70-летняя заведующая отделом хранения Юлия Андреевна Александрова. Она быстро оценила обстановку и сбросила бомбу с купола храма. Это спасло «Иностранку».
Непрерывная работа.
Не прекращалось в годы войны и поступление книг в фонды библиотеки. Современники до сих пор удивляются этому факту, ведь доподлинно неизвестно, как именно во время активных боевых действий в Советский Союз завозили литературу. Например, в одном из документов «Иностранки» есть сведения о том, сколько журналов было выписано с 1923 по 1945 год из-за рубежа. В 1941 году их число достигло 858 экземпляров. В 1942-м количество сократилось до 215. И даже во время, когда фашисты уже были на подступах к Москве, библиотека продолжала заказывать и получать зарубежные издания. В 1943 году «Иностранка» выписала 86 журналов.
— В 1941—1942-е годы библиотека выпускает справочники и бюллетени, в которых указано, какие переводы с немецкого языка выходили в то или иное время, — сказал Владимир Евгеньевич. — Это важное обстоятельство для советских библиотек. Потому что, несмотря ни на что, в СССР продолжали издавать переводы немецких авторов Гете, Гейне, Шиллера и многих других. В стране не прекращали праздновать и юбилеи иностранных писателей.
— При этом и читатели никуда не пропали. Сотни тысяч людей все так же, как и в мирное время, приходили в «Иностранку». Судя по документам, значительный спад посетителей был только в 1942 году, — сказал Владимир Фролов. — Здесь люди находили все. Кто-то приходил отвлечься от войны, кто-то— искать информацию. Не прекращалась и научная работа. Здесь нужно помнить о том, что интернета тогда не было. А как искать информацию, например журналистам? Они приходили в «Иностранку», которая получала большую часть зарубежной периодики.
Свидетели истории.
«Душа» Библиотеки иностранной литературы Маргарита Ивановна Рудомино — создатель «Иностранки» и директор с 1921 по 1973 год. Она сделала огромный вклад в сохранение культуры, истории и литературы для советского народа. Рудомино искренне любила книги и верила, что они всегда будут востребованы.
— Все понимали, что даже книги стали оружием. В первую очередь это связано с пропагандой. Например, активно использовалась антифашистская художественная литература, — рассказал Владимир Евгеньевич. — К тому же надо понимать, что книги издаются всегда, что бы ни происходило. Даже в блокадном Ленинграде, когда людям нечего было есть, литература продолжала печататься. Это те книги, которые действительно опалены войной. Они — свидетели истории.
Помимо художественных произведений, в годы Великой Отечественной войны особым спросом пользовались русско-немецкие словари. Их созданием, кстати, тоже занимались сотрудники «Иностранки».
Знание — сила.
Библиотека помогала Красной армии разными способами. Были организованы и курсы иностранных языков для советских офицеров.
— Занятия проводились совместно с педагогами Московского государственного лингвистического университета, — пояснил Владимир Фролов. — Учебное заведение, кстати, «выросло» из высших курсов иностранных языков, которые были организованы Маргаритой Ивановной Рудомино. Причем немецкому языку наши переводчики учили как в тылу, так и на передовой.
Кроме того, в «Иностранке» проводили занятия по дешифровке немецких документов и популярному в фашистской Германии готическому шрифту. Курсы были крайне важны для работы советской разведки.
Восполнение потерь.
Война буквально выжгла огромный книжный фонд Советского Союза.
Немецкая армия уничтожала литературу во многих захваченных странах. Все, что было не угодно фашистскому режиму, в прямом смысле слова шло «в топку». «Иностранка» эвакуировала часть книг в Саратовскую область и на Урал, чтобы хоть сохранить фонды.
— По подсчетам исследователей, Советский Союз потерял около семи миллионов изданий книг. Они были уничтожены при разных обстоятельствах, не всегда целенаправленно, — сказал Владимир Фролов. — Поэтому после завершения войны началась репатриация. Маргарита Ивановна в качестве представителя Комитета по делам культурно-просветительных учреждений СССР отправилась в Германию в звании подполковника. Это было необходимо для возмещения ущерба библиотечного фонда.
Владимир Евгеньевич добавил, что после репатриации в «Иностранке» появилось много редких книг.
— Часть коллекций передавали сами люди. Например, одна из древних немецких семей подарила «Иностранке» собрание литературы, посвященной языкам коренных народов мира, в том числе Российской империи, — сказал Владимир Фролов. — Многие книги из музеев были вывезены в Советский Союз. Но здесь важно понимать, что, помимо восполнения утраченного фонда, была еще одна миссия — сохранить, спасти литературу от разорения, пожаров и прочих угроз. Часть экземпляров из фондов ГДР, когда обстановка в мире стала спокойнее, Маргарита Ивановна вернула. Это очень важный момент в истории взаимоотношений библиотек разных стран.
В ГДР Маргарита Ивановна провела почти полтора года. В одном из фронтовых писем она рассказывала:
«В работе пока ничего утешительного. Много вывезено, много спрятано, много под руинами. Устаем зверски».
В общей сложности в СССР из Германии было отправлено около миллиона книг. Их значительная часть пополнила собрание Библиотеки иностранной литературы.
А в 1959 году с Маргаритой Ивановной связался француз Жорж Роман. Он не был знаменитым революционером, скорее просто рядовым гражданином, сторонником коммунизма. Информации о Жорже Романе мало. Больше всего о нем знают, конечно же, в «Иностранке».
— Он был мастером-краснодеревщиком. Всю жизнь занимался сбором книг, коллекционировал разные медали и памятные знаки. Но, помимо этого, был участником французского Сопротивления (движение партизан, ведущих борьбу с нацистской оккупацией. — «ВМ»), — сказал Владимир Евгеньевич. — Во время войны, несмотря на очень плохое зрение, он ночами перепечатывал антифашистские листовки, чтобы распространять среди населения. Параллельно Жорж Роман собирал книги о французском сопротивлении. В итоге в «Иностранку» он передал около 18 тысяч экземпляров.
Именно из коллекции Романа Советский Союз узнает об Александре Шмореле — одном из основателей группы Сопротивления «Белая роза», позже канонизированном Русской православной церковью за границей.
— С этой коллекцией к нам перешел и первый перевод на французский язык первого издания дневников Анны Франк. Появились и книги о холокосте, которых ранее у нас не было, — сказал Владимир Фролов. — То есть от Жоржа Романа мы получили практически полную коллекцию подпольной литературы, изданной в Париже с 1940 по 1944 год.
Память о подвигах.
Прошли уже десятки лет, но Москва все еще помнит и будет помнить о том, какой сложной и важной была работа «Иностранки».
Нынешние сотрудники библиотеки с благоговением рассказывают историю своих легендарных предшественников, а имя Маргариты Ивановны Рудомино навсегда отпечаталось в истории страны. Как человека, сохранившего российскую культуру и историю.
Теперь о Маргарите Ивановне Рудомино говорят не иначе, как о Великом библиотекаре, которая создала любимую иностранцами и россиянами героическую «Иностранку».
ИСТОРИЯ.
История «Иностранки» начинается в 1920 году. Екатерина Кестер, назначенная заведующей секцией иностранных языков, приступает к организации в Москве Неофилологического института с библиотекой при нем. В 1921 году на должность заведующей книгохранилищем она приглашает свою племянницу — Маргариту Рудомино.
Спустя несколько месяцев библиотеку решают сделать самостоятельным учреждением. В новом статусе в 1922 году заведение принимает первых читателей. Теперь это Неофилологическая библиотека. Тогда в ее фондах было около 4,5 тысячи книг. В 1924 году заведение получает название «Библиотека иностранной литературы».
КСТАТИ.
Сегодня Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино, помимо расширения фондов, занимается развитием проектов и целевых программ по сохранению культурного наследия, международного и межрегионального сотрудничества, поддержкой русского языка и культуры. Ежемесячно здесь проходит свыше 50 мероприятий. Объем фонда «Иностранки» достигает 3 340 000 экземпляров книг и периодических изданий на 154 языках мира, включая редкие: от юкатекского и йоруба до суахили и урду.
ЦИФРА.
