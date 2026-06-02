Библиотека иностранной литературы в годы войны: как книги стали оружием против фашизма

Не прекращалось в годы войны и поступление книг в фонды библиотеки. Современники до сих пор удивляются этому факту, ведь доподлинно неизвестно, как именно во время активных боевых действий в Советский Союз завозили литературу. Например, в одном из документов «Иностранки» есть сведения о том, сколько журналов было выписано с 1923 по 1945 год из-за рубежа. В 1941 году их число достигло 858 экземпляров. В 1942-м количество сократилось до 215. И даже во время, когда фашисты уже были на подступах к Москве, библиотека продолжала заказывать и получать зарубежные издания. В 1943 году «Иностранка» выписала 86 журналов.