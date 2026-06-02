В Тюменской области более 350 человек пройдут переобучение

Новую профессию в 2026 году получат свыше 350 жителей Тюменской области. Бесплатное переобучение они проходят при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
Особенно популярен у слушателей блок технических специальностей: 88 человек учатся управлять тракторами, бульдозерами и экскаваторами, а также работать с беспилотными системами. Спрос остается стабильно высоким, поскольку работники с такими навыками требуются в строительстве, сельском хозяйстве, логистике и других ключевых отраслях экономики региона.
Ознакомиться со списком образовательных программ, по которым открыт прием заявлений, можно на портале «Работа России». Пользователям доступно подробное описание курсов, информация о требованиях и сроках обучения.
Чтобы принять участие в проекте, необходимо выбрать одну из программ и направить заявление на обучение через онлайн‑платформу. Затем потребуется пройти профориентацию в одном из центров занятости населения и заключить договор с потенциальным или действующим работодателем.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.