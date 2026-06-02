Пересильд и Стоянов в новой спортивной драме: что известно о фильме «Учитель фехтования»

В Москве стартовали съемки спортивной драмы «Учитель фехтования», главные роли в которой исполнили Юлия Пересильд, Юрий Стоянов и Софья Каштанова. Премьера ожидается осенью 2026 года. Что известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Спустя восемь лет после поражения в финале Олимпиады саблистка Марина Яковлева решает вернуться в большой спорт, чтобы выиграть чемпионат мира и доказать всем, что ее карьера еще не окончена. Тренировать Марину берется легендарный, но всеми забытый наставник Адаров, который неожиданно возвращает в сборную ее давнюю соперницу — олимпийскую чемпионку Карину Григорян. Под руководством жесткого и непредсказуемого тренера две бывшие конкурентки вновь сталкиваются на дорожке, где им предстоит сразиться не только друг с другом, но и с собственными страхами, амбициями и прошлым.
В ролях:
Юрий Стоянов — Адаров;Юлия Пересильд — Марина Яковлева;Софья Каштанова — Карина Григорян;Дмитрий Чеботарев;Ульяна Пылаева;Полина Романова;Сергей Шанин;Лиза Климова;Татьяна Филатоваи другие.
Съемочная команда:
режиссер-постановщик — Антон Маслов;автор сценария — Мария Маслова;продюсеры — Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Антон Златопольский и Юрий Стоянов;оператор-постановщик — Павел Белявский;художник-постановщик — Маргарита Аблаева.
Актеры и создатели — о сериале.
Юлия Пересильд, исполнительница роли Марины, рассказала, что фехтование — это вид спорта, который требует и молниеносной реакции, и умения сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях, а у ее героини именно такой характер.
— А еще съемки помогут мне закрыть давний гештальт: в ГИТИСе, как и в других театральных вузах, фехтование преподавали, но полноценно обучиться не получилось — теперь буду наверстывать прямо на площадке. Кроме того, у нас прекрасная команда — рада вновь встретиться с Антоном Масловым, мы работаем тяжело, кропотливо, но очень счастливо, — поделилась актриса.
Сюжет фильма вдохновлен противостоянием российских саблисток Софьи Великой и Яны Егорян на Олимпийских играх 2016 года. Об этом рассказал и Юрий Стоянов, сыгравший тренера Адарова. Пока спортсменки выступают за свою страну, они одна команда, но как только выходят на дорожку друг против друга, то превращаются в соперниц.
— У них появляется новый тренер, которого достали буквально из небытия, из его личных обстоятельств. Этот тренер, учитель фехтования — это я. Название мне дорого с детства: я очень люблю роман Дюма «Учитель фехтования». Беру у героя его отношения с учениками, его нестандартные методы. А все, что связано непосредственно с фехтованием, буду делать сам, без дублера — в этом мне поможет мое спортивное прошлое. И я очень рад вернуться снова в свою юность и взять в руки саблю, — признался актер.
Режиссер картины Антон Маслов рассказал, что «Учитель фехтования» стал для него очередным вызовом. Он добавил, что этот фильм — про время, когда весь профессиональный российский спорт «зажат в тиски». Поэтому очень важно, что создатели ленты имеют возможность рассказать о спортсменах, которым последние несколько лет не дают выходить на международные площадки.
— Но еще важнее, что мы можем рассказать про тренеров, которые продолжают вселять надежду и работать, несмотря ни на что. Связь «спортсмен — тренер» — это очень важно. Часто она меняет весь ход истории. У нас есть великие спортивные драмы в кино, и самые мощные из них — про победы в СССР. Но сейчас наши спортсмены работают не менее упорно, бьются за победы на пределе возможностей. И они не менее значимые. Думаю, что это история о людях, которые совершают чудеса, — подчеркнул режиссер.
