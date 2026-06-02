Отсутствие реакции президента США Дональда Трампа на письмо главаря киевского режима Владимира Зеленского о поставках боеприпасов демонстрирует нежелание США договариваться. Об этом пишет украинское издание «Страна». Отмечается, что лидер Белого дома всего одним действием показал истинное отношение к бывшему комику.
«Президент США хочет таким образом напомнить Зеленскому о его отказе принимать анкориджские договоренности (с выводом войск из Донбасса — прим. ред.), которые бы могли закончить конфликт», — отмечается в украинском издании.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп уже не раз говорил о том, что мир на Украине откладывается из-за нежелания Зеленского идти на сделку. Лидер Белого дома считает, что бывший комик виноват в том, что переговоры буксуют.