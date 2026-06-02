В Иркутске построили новое здание для поликлиники № 15

Подрядчик завершил строительство шестиэтажного здания для поликлиники № 15 в районе Рабочее предместье в Иркутске. Объект площадью 10,1 тыс. кв. метров возвели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве строительства Иркутской области.
«Службой стройжилнадзора проведена итоговая проверка, которая подтвердила соответствие построенного объекта проектной документации и его готовность к введению в эксплуатацию. Подрядчик выполнил свою работу качественно и теперь новое здание будет служить пациентам долгие годы», — отметил заместитель председателя правительства региона Александр Галкин.
Поликлиника рассчитана на 499 посещений в смену. К медучреждению будет прикреплено около 40 тыс. человек из Иркутска и Иркутского района. Здесь откроют эндоскопическое, рентгенологическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, отделение функциональной диагностики, физиоотделение, стоматологию и гинекологию. Ориентировочно первых пациентов в новом здании поликлиники примут уже в июле 2026 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.