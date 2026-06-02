4000 сосен и одна актриса: как в Красноярском крае прошла массовая посадка леса

Саженцы, лопаты и звёздный гость. 31 мая в Сухобузимском районе высадили 4 тысячи сосен на месте сгоревшего леса. Вместе с волонтёрами и экологами землю копала актриса сериала «Ронин» Дарья Зуева. Фоторепортаж с мероприятия — в нашей ленте.
В преддверии дня рождения телеканал ТВ‑3 вместе с экодвижением «Дальше» организовал массовую посадку деревьев на лесной территории Сухобузимского района. Место выбрали не случайно — несколько лет назад здесь прошли лесные пожары. Почва восстановилась, и теперь на этом участке сажают новый лес.
За один день волонтёры высадили 4000 саженцев сосны обыкновенной. Всего на акцию пришли больше 50 человек: добровольцы, неравнодушные горожане и местные экоактивисты. К ним присоединилась Дарья Зуева — актриса сериала «Ронин», третий сезон которого скоро выйдет на ТВ-3.
«Для меня, как для актрисы, родившейся и выросшей в Сибири, такие акции очень важны. Видеть, как мои земляки объединяются ради общего дела — ценно. Мы больше понимаем необходимость заботы о природе и начинаем бережнее к ней относиться», — поделилась Дарья.
Она добавила, что запомнился не только сам результат, но и атмосфера: пели песни, шутили, чувствовали себя единомышленниками.
Руководитель экодвижения «Дальше» Дарья Яковлева объяснила, почему выбрали именно это место:
«Здесь бушевали пожары, уничтожив деревья. За время простоя почва накопила полезные микроэлементы. Сегодня мы возвращаем этому месту жизнь — высаживаем сосны и создаём новый лес. Спасибо каждому, кто пришёл. Ваш труд имеет большое значение».