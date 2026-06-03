СМИ: Румыния проводит масштабное перевооружение на миллиарды евро

Как сообщает агентство РИА Новости, Министерство обороны Румынии подписало четыре контракта на общую сумму 5,6 млрд евро для ускоренной модернизации своей армии. Закупки финансируются за счет нового инструмента Евросоюза — кредитной программы SAFE (Security Action for Europe), запущенной в мае 2025 года. Из общего фонда в 150 млрд евро Бухаресту одобрено выделение 16,6 млрд евро. В рамках утвержденных сделок румынская сторона приобретает 298 боевых машин пехоты у Rheinmetall Automecanica SRL (3,337 млрд евро), антидроновые системы ПВО SKYNEX, SKYRANGER 35 и Millenium от Rheinmetall Italia (982 млн евро), а также партию боеприпасов (449,7 млн евро). Кроме того, заключен договор с компанией NVL B.V. & Co. на поставку морских патрульных и водолазных кораблей стоимостью 920 млн евро.