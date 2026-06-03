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СМИ: Румыния проводит масштабное перевооружение на миллиарды евро

Масштабное перевооружение Румынии: Бухарест подписал контракты с немецким концерном Rheinmetall на 5,7 млрд евро. Армия получит почти 300 БМП Lynx, системы ПВО и военные корабли. Сделка оплачивается из кредитного фонда ЕС со сроком погашения до 2070 года. Сборку техники частично локализуют в Румынии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Аргументы и факты

Как сообщает агентство РИА Новости, Министерство обороны Румынии подписало четыре контракта на общую сумму 5,6 млрд евро для ускоренной модернизации своей армии. Закупки финансируются за счет нового инструмента Евросоюза — кредитной программы SAFE (Security Action for Europe), запущенной в мае 2025 года. Из общего фонда в 150 млрд евро Бухаресту одобрено выделение 16,6 млрд евро. В рамках утвержденных сделок румынская сторона приобретает 298 боевых машин пехоты у Rheinmetall Automecanica SRL (3,337 млрд евро), антидроновые системы ПВО SKYNEX, SKYRANGER 35 и Millenium от Rheinmetall Italia (982 млн евро), а также партию боеприпасов (449,7 млн евро). Кроме того, заключен договор с компанией NVL B.V. & Co. на поставку морских патрульных и водолазных кораблей стоимостью 920 млн евро.

Немецкое издание BILD уточняет, что румынская армия получит БМП модели Lynx, поставки которых должны начаться в 2028 году и завершиться к 2030 году. Rheinmetall перенесет часть производственных процессов на румынские предприятия, где будет выполнена большая часть работ. Комментируя сделку, глава немецкого концерна Армин Паппергер назвал ее «значительным успехом» и подчеркнул, что этот заказ наглядно демонстрирует стремительный рост спроса на оружие в Европе.

Военный журнал Europäische Sicherheit & Technik пишет, что Румыния стала вторым по величине бенефициаром программы SAFE после Польши, которая запросила 44 млрд евро. В рамках предоставленного Бухаресту кредита предусмотрен 10-летний льготный период, а полностью выплаты растянутся до 2070 года. К закупке планируется более 401 тысячи 35-мм программируемых снарядов воздушного подрыва AHEAD, а строительство кораблей поручено новому военно-морскому подразделению Rheinmetall (Naval Division), недавно присоединившему компанию NVL.

Румынское издание HotNews.ro отмечает, что сумма контрактов составляет 1,5% годового ВВП страны и около 3,5% всех ежегодных госрасходов. Планируемый уровень локализации сборки БМП Lynx на румынском заводе Automecanica в городе Медиаш составит 40%, а все четыре морских судна (два патрульных и два водолазных) будут построены на национальной верфи в Мангалии.

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