СМИ: Румыния проводит масштабное перевооружение на миллиарды евро

Как сообщает агентство РИА Новости, Министерство обороны Румынии подписало четыре контракта на общую сумму 5,6 млрд евро для ускоренной модернизации своей армии. Закупки финансируются за счет нового инструмента Евросоюза — кредитной программы SAFE (Security Action for Europe), запущенной в мае 2025 года. Из общего фонда в 150 млрд евро Бухаресту одобрено выделение 16,6 млрд евро. В рамках утвержденных сделок румынская сторона приобретает 298 боевых машин пехоты у Rheinmetall Automecanica SRL (3,337 млрд евро), антидроновые системы ПВО SKYNEX, SKYRANGER 35 и Millenium от Rheinmetall Italia (982 млн евро), а также партию боеприпасов (449,7 млн евро). Кроме того, заключен договор с компанией NVL B.V. & Co. на поставку морских патрульных и водолазных кораблей стоимостью 920 млн евро.
Немецкое издание BILD уточняет, что румынская армия получит БМП модели Lynx, поставки которых должны начаться в 2028 году и завершиться к 2030 году. Rheinmetall перенесет часть производственных процессов на румынские предприятия, где будет выполнена большая часть работ. Комментируя сделку, глава немецкого концерна Армин Паппергер назвал ее «значительным успехом» и подчеркнул, что этот заказ наглядно демонстрирует стремительный рост спроса на оружие в Европе.
Военный журнал Europäische Sicherheit & Technik пишет, что Румыния стала вторым по величине бенефициаром программы SAFE после Польши, которая запросила 44 млрд евро. В рамках предоставленного Бухаресту кредита предусмотрен 10-летний льготный период, а полностью выплаты растянутся до 2070 года. К закупке планируется более 401 тысячи 35-мм программируемых снарядов воздушного подрыва AHEAD, а строительство кораблей поручено новому военно-морскому подразделению Rheinmetall (Naval Division), недавно присоединившему компанию NVL.
Румынское издание HotNews.ro отмечает, что сумма контрактов составляет 1,5% годового ВВП страны и около 3,5% всех ежегодных госрасходов. Планируемый уровень локализации сборки БМП Lynx на румынском заводе Automecanica в городе Медиаш составит 40%, а все четыре морских судна (два патрульных и два водолазных) будут построены на национальной верфи в Мангалии.