ТАСС: Десятки солдат ВСУ утонули из-за приказа переплыть реку в бронежилетах

Украинские военнослужащие погибли, утонув в реке Псел в районе населенного пункта Мирополье, когда получили приказ переплыть ее в бронезащите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
— Судя по объявлениям родственников пропавших без вести военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ, десятки солдат числятся «пропавшими без вести» в районе Мирополья с 11 мая, а выходить на связь они перестали еще в первых числах мая. Этих солдат 21-й бригады украинское командование отправляло в средствах бронезащиты форсировать реку Псел — многие из них банально утонули, — сообщил источник.
Как стало известно, командование бригады сообщило родственникам солдат ВСУ о происшествии лишь после того, как военнослужащие группировки войск «Север» ВС РФ освободили Мирополье, говорится в материале.
Солдаты Вооруженных сил России установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области 2 мая.
Солдатам российской армии до этого удалось взять в плен одного из боевиков 126-й бригады украинской армии. При осмотре его телефона были обнаружены кадры работы так называемых черных трансплантологов, которые он отправлял своей сестре. Найденное видео подтверждает наличие этих «специалистов» на переднем крае обороны украинской армии.