ТАСС: Десятки солдат ВСУ утонули из-за приказа переплыть реку в бронежилетах

— Судя по объявлениям родственников пропавших без вести военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ, десятки солдат числятся «пропавшими без вести» в районе Мирополья с 11 мая, а выходить на связь они перестали еще в первых числах мая. Этих солдат 21-й бригады украинское командование отправляло в средствах бронезащиты форсировать реку Псел — многие из них банально утонули, — сообщил источник.