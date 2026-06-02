Проект орловского технопарка «Северный» оценен в почти 1 млрд рублей

Орловская область направит на федеральный конкурсный отбор проект промышленного технопарка «Северный» с общим объемом инвестиций 980,3 млн руб. Решение приняла региональная комиссия по предварительной оценке проектов индустриальной инфраструктуры. Итоги опубликованы на сайте облправительства.
Заявка признана соответствующей установленным требованиям и будет направлена в Минэкономразвития РФ для получения федеральной поддержки. Проект хотят реализовать в формате промышленного технопарка с кооперационной цепочкой и заранее сформированным пулом резидентов. В их числе ЗАО «Стеклопак», АО «Орелтекмаш», ООО НПО «Кайсант» и ООО «АТС Т». С ними уже заключили соглашение о совместной работе на площадке.
Финансирование смешанное: 500 млн руб. планируется привлечь из федерального бюджета, 125 млн руб. — из областного, еще 355,3 млн руб. составят внебюджетные инвестиции участников. Продуктом кооперации станет интегрированный агротехнологический комплекс «Агродроны и интеллектуальные системы точного земледелия».
«Планируется освоение региональными производителями новой ниши, обладающей значительным рыночным потенциалом», — сообщается в документе.
Проект увязывают с задачами модернизации машиностроительного комплекса и развитием импортозамещающих производств. В материалах комиссии подчеркивается ориентация на «интенсификацию развития отрасли с применением новых технологий» и формирование новых ниш.
В итоге департаменту промышленности и торговли Орловской области поручено уведомить заявителя о результатах рассмотрения, департаменту экономического развития — направить заявку в Минэкономразвития РФ в установленном порядке.
В конце 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что на строительство частного промышленного технопарка компании «Три точки технологии» Антона Жукова в особой экономической зоне «Орел» власти хотели направить 437,5 млн руб. Технопарк может занять 20 га рядом с действующим заводом этого же собственника по производству телематики «Три точки мануфактуринг».