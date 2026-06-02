Русский язык ввели в обязательную программу для студентов

На том же заседании прозвучала инициатива президента Владимира Путина. Глава государства предложил вузам вывести русскую филологию в самостоятельные факультеты. Он обратил внимание на парадоксальную ситуацию, когда русская, немецкая или английская филология сосуществуют на равных в рамках одного факультета. По мнению Путина, это противоречит статусу русского языка как одной из ключевых ценностей современной России.