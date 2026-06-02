Русский язык ввели в обязательную программу для студентов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков официально зафиксировал новый образовательный стандарт.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков официально зафиксировал новый образовательный стандарт. В обязательную для всех студентов программу, независимо от специальности и формы обучения, вошли четыре дисциплины, сообщает пресс-служба Кремля.

Ведомство расширило существовавший ранее перечень. К трем предметам добавился русский язык. Полный список теперь выглядит так: история, основы российской государственности, философия и русский язык. Озвучено это решение было на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Министр подчеркнул, что данные курсы станут неотъемлемой частью подготовки вне зависимости от будущей профессии учащегося. Конкретные сроки вступления нововведения в силу Фальков не назвал.

На том же заседании прозвучала инициатива президента Владимира Путина. Глава государства предложил вузам вывести русскую филологию в самостоятельные факультеты. Он обратил внимание на парадоксальную ситуацию, когда русская, немецкая или английская филология сосуществуют на равных в рамках одного факультета. По мнению Путина, это противоречит статусу русского языка как одной из ключевых ценностей современной России.

Ранее, в марте, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский информировал, что в обязательный пакет входят только три дисциплины — без русского языка. Курс «Основы российской государственности» читают первокурсникам с 1 сентября 2023 года. Годом ранее президент Путин поручил разработать и внедрить этот предмет в учебные программы.

