Как снизить риск кишечных инфекций на отдыхе: врач дал рекомендации

Врач-инфекционист Владимир Неронов рассказал, как уберечься от кишечных инфекций во время отпуска. По словам специалиста, эта проблема встречается очень часто, но ее можно предотвратить, соблюдая простые правила. Советами он поделился в беседе с Lenta.ru.
Собеседник посоветовал отдыхающим регулярно мыть руки, а также тщательно промывать овощи и фрукты перед едой. Он добавил, что мясо и рыбу нужно хорошо прожаривать, а для питья использовать исключительно чистую воду. Кроме того, инфекционист предупредил, что нельзя оставлять готовую еду на жаре и употреблять продукты с подозрительным запахом или внешним видом.
Особое внимание доктор уделил безопасности детей. Он пояснил, что ребенку категорически не следует глотать воду во время купания в водоеме, а также тащить в рот песок, игрушки или грязные руки.
Касаясь выбора еды на рынках и у уличных продавцов, Неронов рекомендовал отказаться от сырого молока и домашнего творога. По его словам, лучше не рисковать и не брать мясные и рыбные блюда, которые лежат без холодильника, а также кремовые десерты, готовые нарезанные салаты и еду, стоящую при комнатной температуре.
Тем временем в Роспотребнадзоре напомнили, что в России опасные инфекции переносят не только всем известные иксодовые клещи. Источником заразы также могут стать комары, вши, блохи, мошки, слепни и москиты. Это предупреждение ведомства приводит Life.ru.