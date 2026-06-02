На Багамах найдены следы пиратов Карибского моря

Ученые нашли обугленный корпус корабля с каменным балластом, который может быть остатками «Фэнси» Генри Эвери, совершившего в 1695 году самое прибыльное ограбление с сокровищами на сумму более 85 млн фунтов. Пираты часто сжигали суда, чтобы скрыть улики. Среди находок: поворотные и железные пушки, 25 свинцовых пуль, такелаж, бутылки и кирпичи из камбуза, а также 143 курительные трубки с гербом Англии. Доктор Шон Кингсли назвал их «визитной карточкой пиратских нападений».