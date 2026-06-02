На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за происшествия с фурой затруднено движение

В Ростовской области госавтоинспекторы просят водителей заранее планировать маршрут в связи с ЧП на трассе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» затруднено движение из-за происшествия. Об этом предупреждает в телеграм-канале Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, на 962 километре автомобильной дороги в северном направлении (Красносулинский район) загорелась фура.

— В связи с происшествием движение транспортных средств затруднено и осуществляется по левой полосе, — говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы просят водителей заранее продумывать маршрут, выполнять требования дорожных знаков и быть внимательными за рулем.

