3 июня в Ростовской области ожидается тёплая и сухая погода

По прогнозам синоптиков, в среду, 3 июня 2026 года, в Ростовской области ожидается тёплая и преимущественно сухая погода.
Температура воздуха днём составит +22…+28°C, местами возможно потепление до +29°C, а ночью температура опустится до +12…+18°C.
Затяжные дожди прекратятся, вероятность осадков снизится до нуля. Утром будет малооблачно или ясно, днём возможна переменная облачность. Ожидается слабый ветер западного направления скоростью около 1,8−3 м/с, а атмосферное давление составит 757−762 мм рт. ст.
В целом день станет отличной передышкой после недавних ливней. Стоит отметить, что в отдельных восточных районах области утром возможна небольшая облачность или кратковременные слабые дожди, но общий тренд по региону — на потепление и прояснение.