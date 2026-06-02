Фальков: Все студенты в России будут изучать четыре обязательных предмета

Министерство науки и высшего образования России утвердило обновленный перечень предметов, изучение которых станет необходимым для всех студентов, вне зависимости от выбранного ими направления подготовки и формы обучения. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил глава ведомства Валерий Фальков на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
По словам министра, к обязательной базе теперь добавился русский язык. Таким образом, помимо истории, основ российской государственности и философии, студенты будут осваивать данную дисциплину как неотъемлемую часть образовательной программы. Нововведение направлено на формирование фундаментальных знаний у будущих специалистов. Однако точные сроки вступления данных требований в силу на данный момент не уточняются.
— Это история, основы российской государственности, философия и русский язык, которые будут изучаться независимо от будущей профессии, — передает слова Фалькова официальный сайт Кремля.
Между тем помощник президента Владимир Мединский выразил мнение, что в России должна быть планово-капиталистическая модель обучения в университетах. В случае, если за обучение студента платит государство, то после его окончания должно быть обязательное распределение и заключение трудового договора.
Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в свою очередь предложил отсрочить выдачу дипломов об окончании вуза или колледжа студентам-целевикам до того, как они отработают контракт.
Президент России Владимир Путин отметил, что на выпускников педагогических вузов обязательная отработка распространяться не будет. Глава государства также объяснил, как будет действовать закон для студентов, обучающихся по медицинским программам на бюджетной основе.