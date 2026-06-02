Уроженец Белоруссии Гофман возглавил внешнюю разведку Израиля «Моссад»

Нетаньяху в ходе выступления на церемонии в штаб-квартире разведки заявил, что многие выдающиеся деятели Израиля являются выходцами из Белоруссии.
«Вы преодолели каждое препятствие на пути к этому назначению. И теперь я официально назначаю вас 14-м директором израильского “Моссада”, — сказал премьер.
Также Нетаньяху добавил, что «Моссад» будет продолжать стоять на переднем крае борьбы против Ирана.
Как писал сайт KP.RU, 4 мая в Иране казнили троих агентов израильской разведки «Моссад». Осужденные Мехди Расули, Мохаммад Реза Мири и Эбрагим Долатабади были приговорены к смертной казни через повешение. Последний из них являлся одним из лидеров беспорядков в районе Табарси, которые привели к смерти нескольких иранских силовиков. Два других осужденных были признаны виновными в смерти еще одного человека.