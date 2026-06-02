В Волгограде вновь облез отреставрированный за 15 млн рублей фонт

В Центральном районе Волгограда череда неполадок продолжает по пятам преследовать фонтан в сквере на пр. Ленина между ВГСПУ и ВолгГТУ. Сезон 2026 года для гидротехнического сооружения вновь досрочно прервался из-за повторного отслоения краски центрального элемента.
— Фонтан с ранней весны стоит в облезлом состоянии. Сейчас ещё и воду слили. Фактически он не работает, — рассказали журналистам студент одного из вузов.
Власти сообщили, что знают о проблеме и уже потребовали от рестораторов исправить ситуацию.
— В ходе планового обследования сотрудниками МБУ «Волгоградзеленхоз» был выявлен дефект лакокрасочного покрытия на центральной фигуре фонтана, расположенного в бульварной зоне пр. им. В. И. Ленина между ВолгГТУ и ВГСПУ. В ближайшее время в рамках гарантийных обязательств подрядчик восстановит лакокрасочное покрытие за счет собственных средств. На время работ фонтан будет осушен, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.
Напомним, фонтан на пр. Ленина был отреставрирован два года назад. В мае 2024 года гидротехническое сооружение уже представало перед жителями и гостями города в неприглядном виде. Ещё тогда вскрылась проблема с гидроизоляцией центрального элемента, выполненного из бетона. Краска, не выдержав первых же недель эксплуатации, начала облезать. Тогда в мэрии сообщили, что «линьку» гидротехнического сооружения спровоцировали химикаты, которые добавляют для замедления цветения воды.
Спустя всего пару месяцев у фонтана вышло из строя насосное оборудование, а сам он окрасился из-за водорослей в зелёный цвет. В августе 2025 года фонтан прорвало. Очевидцы засняли на видео, как струя забила из-под брусчатки с обратной стороны чаши.