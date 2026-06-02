Боевые трофеи на ПМЭФ: Дагестан привез пояса легендарных бойцов

Дагестанский стенд на Петербургском международном экономическом форуме пополнился чемпионскими поясами легендарных бойцов. Кадры с места событий публикует Life.ru.
Республика привезла на форум трофеи своих самых известных единоборцев. В экспозиции оказались три награды высшей пробы, каждая из которых знаменует отдельную страницу в истории дагестанского спорта.
Центральное место занял пояс лиги смешанных единоборств Eagle FC. Ее основателем является Хабиб Нурмагомедов. Рядом разместили титул Ислама Махачева — награду за успешную защиту чемпионского звания UFC в легком весе, датированную 2023 годом.
Третий экспонат имеет особое значение для республики. Это первый в истории Дагестана чемпионский пояс по профессиональному боксу. Его обладателем стал Султан-Ахмед Ибрагимов, одержавший победу над американцем Шенноном Бриггсом в 2007 году.
Сам форум стартует уже 3 июня. Мероприятие продлится три дня.
