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Баскетбольный турнир «Мы вместе», посвящённый Дню защиты детей, стартовал в Нижнем Новгороде

Соревнования проходят при поддержке регионального отделения «Единой России» в рамках партийного проекта «Детский спорт».

Баскетбольный турнир «Мы вместе» (0+), приуроченный к Дню защиты детей, стартовал в Нижнем Новгороде.

Участниками стали юноши 2017 года рождения и девушки 2016 года. За победу борются команды со всей Нижегородской области: Нижнего Новгорода, Дзержинска, Сарова, Балахны, Пильны, Лукоянова. В первый игровой день, 2 июня, на площадку вышли семь команд юношей. 3 июня сыграют пять команд девушек.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло высоко оценил уровень организации соревнований и отметил, что такие турниры помогают юным спортсменам сделать первый шаг к большому спорту:

«Здорово, что у детей есть возможность играть в одном из лучших залов города, с профессиональными судьями и ведением статистики. Это поможет им почувствовать игру, полюбить баскетбол и, возможно, выйти на профессиональный уровень. Огромное спасибо Федерации баскетбола Нижнего Новгорода за то, что дает нашим детям такой шанс и проводит соревнования на высоком уровне. Я желаю каждому верить в себя, больше тренироваться и любить спорт!».

В 2026 году турнир впервые проходит по новой системе: счёт не ведётся, победителей и проигравших нет.

«Очень здорово, что при поддержке “Единой России” у нас проводятся турниры для ребят такого возраста. Для мальчишек и девчонок это отличный шанс получить заряд бодрости и почувствовать командный дух. Здесь, на самом деле, не так важна победа, как важен сам опыт участия. Я хочу пожелать всем ребятам удачи, успехов, и чтобы они продолжали развиваться в таком замечательном виде спорта, как баскетбол!» — подчеркнул руководитель Центра управления регионом Нижегородской области Алексей Ушаков.

Главная задача турнира — привить детям любовь к баскетболу, дать возможность наслаждаться игрой без давления результата. Памятные медали, дипломы и сувениры получат все участники. Такой формат, по замыслу организаторов, помогает избежать разочарований и сохранить интерес к спорту.

«Очень рад видеть, что-то, чем занимается наша федерация, приносит плоды, и мы повышаем любовь у детей к такому интересному и увлекательному виду спорта, как баскетбол! Надеюсь, увидеть в будущем, что кто-то из юношей и девушек, принимавших участие в наших турнирах, добьётся высоких результатов. Также хочу поблагодарить родителей и тренеров, которые вносят большой вклад в привитие любви к баскетболу своим детям и воспитанникам», — прокомментировал председатель Федерации баскетбола Нижнего Новгорода Денис Холкин.

Родители юных баскетболистов также высоко оценили значимость турнира. Мама участника соревнований Валерия Иванова поделилась своим опытом:

«У меня старший ребёнок тоже занимался, так что я мама и болельщик со стажем. Очень важно, что проводятся такие турниры — у детей появляется опыт, они нарабатывают практику. Чем больше играют, тем полезнее».

Участник соревнований Фёдор рассказал о впечатлениях от игры:

«Баскетбол для нас — настоящее удовольствие. Мы выходим на площадку, чтобы радоваться игре и чувствовать, что мы одна команда. Сегодня мы выиграли со счётом 12:2. Две недели мы готовились, тренировались каждый день. Очень здорово, что проводятся такие турниры. Мы настроены только на победу и будем продолжать играть».

Напомним, в рамках партийного проекта «Детский спорт» в регионах создаются новые спортивные объекты, оказывается поддержка секциям и кружкам, ведется подготовка спортивных кадров, проводятся массовые детские спортивные мероприятия и соревнования. Отдельное внимание уделяется вовлечению в спорт детей из сельских территорий и детей с ограниченными возможностями здоровья.

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