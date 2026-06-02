ИИ научили прогнозировать развитие ретинопатии у больных диабетом

Медики воспользовались этой ситуацией для поиска небольших различий в составе крови, которые могут сопровождать дегенерацию сетчатки еще до появления первых признаков массовой гибели нервных клеток. Для этого ученые измерили концентрации свыше 360 белков крови у диабетиков с ретинопатией и без нее, сравнили снимки их сетчатки, полученные до и после выявления болезни, после чего проанализировали собранные данные при помощи нейросети.