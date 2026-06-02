В нацпарке «Куршская коса» показали «пополнение в лисьей семье»

Кормить и приманивать диких животных в национальном парке «Куршская коса» запрещено. Внимание человека для них может быть губительно. Об этом напомнили в пресс-службе нацпарка, прикрепив видео, на котором запечатлено «пополнение в лисьей семье».
Дикие животные, как уточняется, болеют от несвойственной им пищи, отучаются самостоятельно добывать её, а также гибнут под колёсами автомобилей. Такое «добро» со стороны посетителей Куршской косы равноценно злу, подчеркнули в нацпарке.
Видео нацпарка «Куршская коса».