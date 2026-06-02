Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нацпарке «Куршская коса» показали «пополнение в лисьей семье»

Там также напомнили, что кормить и приманивать животных запрещено.

Кормить и приманивать диких животных в национальном парке «Куршская коса» запрещено. Внимание человека для них может быть губительно. Об этом напомнили в пресс-службе нацпарка, прикрепив видео, на котором запечатлено «пополнение в лисьей семье».

Дикие животные, как уточняется, болеют от несвойственной им пищи, отучаются самостоятельно добывать её, а также гибнут под колёсами автомобилей. Такое «добро» со стороны посетителей Куршской косы равноценно злу, подчеркнули в нацпарке.

Видео нацпарка «Куршская коса».