В МИД РФ обратились к правительству Великобритании: вот от каких действий попросили отказаться

Во вторник МИД РФ расширил стоп-лист для въезда в страну, включив в него британских экспертов и журналистов. При этом в МИДе отмечали, что действия Запада крайне непоследовательны в отношении украинского кризиса. Вначале ЕС призывают к диалогу, а потом говорят о продолжении давления на Россию, а также не стесняются снабжать киевский режим оружием и финансированием.