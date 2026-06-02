У берегов Багамских островов нашли уникальные следы пиратов Карибского моря

Среди находок ученых оказался обугленный деревянный корпус с каменным балластом. Пираты часто сжигали захваченные суда до ватерлинии, чтобы скрыть улики. Археологи предполагают, что это может быть «Фэнси» — флагман Генри Эвери, который в 1695 году совершил самое прибыльное ограбление в истории, захватив золото, серебро и драгоценности на сумму более 85 миллионов фунтов (114,7 миллиона долларов по сегодняшнему курсу).