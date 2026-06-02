Два популярных диетических салата опасны: как ПП может навредить желудку

Специалист пояснил, что такие блюда действительно заставляют кишечник активнее работать. Однако он предупредил, что этот салат не подходит всем: он способен спровоцировать обострение гастрита, язвы или колита, а у людей с синдромом раздраженного кишечника нередко вызывает диарею.