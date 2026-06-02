«Губа лося и блины с черной икрой»: Стало известно, чем будут угощать гостей ПМЭФ-2026 в Петербурге

Как писал сайт KP.RU, в прошлом году на ПМЭФ-2025 ресторан «Башкортостан» предлагал гостям четыре варианта обеденных сетов, каждый из которых стоил 12 тысяч рублей, Так, первый вариант обеда включал в себя кыстыбый с картофелем и филе конины с пшеницей и грибами.