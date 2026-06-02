«Губа лося и блины с черной икрой»: Стало известно, чем будут угощать гостей ПМЭФ-2026 в Петербурге

Гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) будут угощать изысканными блюдами, среди которых губа лося и оливье с раковыми шейками. Об этом сообщили «Известия», опубликовав меню ресторана «Варево», который будет обслуживать мероприятие.
«Заведение предлагает посетителям отведать настоящие шедевры русской кухни. На выбор как классические национальные блюда, так и экспериментальные вкусы», — говорится в материале.
По данным издания, на завтрак участники могут попробовать блины с деревенской сметаной и черной икрой, картофельные драники с крабом или кашу с карамелизированной грушей.
При это, как отметила газета, самая необычная позиция находится в разделе «Горячие закуски» — губа лосося с земляной грушей. А в разделе «Холодные закуски» значится строганина из омуля.
Как писал сайт KP.RU, в прошлом году на ПМЭФ-2025 ресторан «Башкортостан» предлагал гостям четыре варианта обеденных сетов, каждый из которых стоил 12 тысяч рублей, Так, первый вариант обеда включал в себя кыстыбый с картофелем и филе конины с пшеницей и грибами.
Напомним, ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня в Северной столице, его посетят гости из 130 стран.