Где в Калининграде не будет света 3 июня

В Калининграде в среду, 3 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 отключат свет на улицах:
Тельмана, 9; Л. Голикова, 6−6а; Ленинградская, 4б, 12; Верхнеозёрная, 21а-в; П. Морозова, 50−63а, 64−83.
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