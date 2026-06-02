Введение санкций против спортсменов является неправильной практикой. Об этом сообщил главный редактор швейцарской газеты «Вельтвохе», политик и медиапредприниматель Роже Кеппель в беседе с «Российской газетой».
«Исключение спортсменов, санкции против них — совершенно неправильно, абсолютно ошибочно», — сказал он.
Он уверен, что исключение атлетов является признаком тоталитарной тенденции, когда политика начинает подавлять все автономные сферы жизни.
Кеппель указал, что спорт представляет собой одно из великих достижений цивилизации и должен давать возможность уйти от политической напряженности. Санкции против атлетов противоречат всем традициям.
Специалист признает, что подобный взгляд может казаться идеалистическим, поскольку спорт исторически часто становился жертвой или инструментом политики в разных странах. Однако он считает необходимым постоянно напоминать обществу о несправедливости такого положения дел. Кеппель уверен, что атлеты не могут нести ответственность за политические конфликты, а автономные сферы должны защищать право людей на общение даже в условиях войн.
Журналист подчеркнул, что война является продолжением политики иными средствами, но именно в ужасные времена особенно важно показывать врагу, что в спорте все в порядке. Сохранение контакта через соревнования позволяет человечеству не терять человеческий облик и демонстрировать, что конфликт не уничтожает все сферы жизни. Этот ответ подчеркивает необходимость защиты спорта от любого идеологического диктата.
Ранее сообщалось, что FIE допустила российских фехтовальщиков к турнирам с флагом и гимном.