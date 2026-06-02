Журналист Кеппель: санкции против спортсменов — это неправильно

Специалист признает, что подобный взгляд может казаться идеалистическим, поскольку спорт исторически часто становился жертвой или инструментом политики в разных странах. Однако он считает необходимым постоянно напоминать обществу о несправедливости такого положения дел. Кеппель уверен, что атлеты не могут нести ответственность за политические конфликты, а автономные сферы должны защищать право людей на общение даже в условиях войн.