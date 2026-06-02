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В Ростове состоялся форум по вопросам внешнеэкономического развития

В работе форума приняли участие представители бизнес-сообщества.

В Ростове-на-Дону прошёл Международный форум внешнеэкономической деятельности «БРИКС и бизнес: объединение усилий ради устойчивого будущего». Основной темой мероприятия стало развитие интеграционных процессов и механизмы поддержки экспортно ориентированных предприятий. В работе форума приняли участие представители бизнес-сообщества, государственных структур, профильных ведомств и международных экспертов. Среди гостей были участники из Китая, Индии, государств Персидского залива и стран СНГ, а также руководители отраслевых ассоциаций и экспертных организаций.

«Вовлечённость бизнеса в экономическую повестку запускает механизмы формирования конкурентной среды, укрепляет экономический суверенитет, повышает деловую репутацию региона и уровень доверия между властью и предпринимателями», — отметил депутат донского парламента Виктор Халын. Программа началась со стратегической сессии, посвящённой развитию межотраслевого сотрудничества и адаптации внешнеэкономической деятельности к изменяющимся условиям. В рамках блока состоялись выступления по ключевым вопросам: организация поставок из Китая в условиях перехода на «белый ВЭД», правовые аспекты международного партнёрства и конструирование договоров, налоговые и таможенные риски импортных сделок, роль креативных индустрий в международном сотрудничестве, а также формирование кадрового потенциала для ВЭД в контексте цифровизации. Спикерами выступили представители экспортно-логистических компаний, юристы, эксперты по налоговому учёту, а также представители образовательных и деловых объединений. Завершился форум церемонией награждения, приуроченной ко Дню российского предпринимателя.

Генеральным партнёром форума выступил ПАО «Сбербанк». Партнёры мероприятия: группа компаний «Кондитерские Морозова», Транспортно-экспедиционная компания ООО «Адамант Логистика», Сервисный центр «Мобильный сервис», Бухгалтерская компании «Форма 2», Компания по IT-сервисам для бизнеса ООО «Такском». Информационные партнёры: «АиФ-Ростов», «Эксперт Юг», РБК Юг и Северный Кавказ, Деловая газета Юг и Ведомости Юг, Донские приоритеты +.

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