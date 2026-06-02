В Ростове состоялся форум по вопросам внешнеэкономического развития

«Вовлечённость бизнеса в экономическую повестку запускает механизмы формирования конкурентной среды, укрепляет экономический суверенитет, повышает деловую репутацию региона и уровень доверия между властью и предпринимателями», — отметил депутат донского парламента Виктор Халын. Программа началась со стратегической сессии, посвящённой развитию межотраслевого сотрудничества и адаптации внешнеэкономической деятельности к изменяющимся условиям. В рамках блока состоялись выступления по ключевым вопросам: организация поставок из Китая в условиях перехода на «белый ВЭД», правовые аспекты международного партнёрства и конструирование договоров, налоговые и таможенные риски импортных сделок, роль креативных индустрий в международном сотрудничестве, а также формирование кадрового потенциала для ВЭД в контексте цифровизации. Спикерами выступили представители экспортно-логистических компаний, юристы, эксперты по налоговому учёту, а также представители образовательных и деловых объединений. Завершился форум церемонией награждения, приуроченной ко Дню российского предпринимателя.