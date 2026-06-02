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В Ростове лже-застройщицу осудили за мошенничество в особо крупном размере

В Донской столице мошенница взяла у людей деньги за будущие дома, которые она и не думала строить.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове вынесли приговор лже-застройщице, которая обманом завладела чужими деньгами. Об этом сообщает пресс-служба Кировском районного суда.

В ходе заседаний было установлено, что гражданка А. Н. вместе с двумя подельниками предлагала семьям услуги по строительству домов, хотя сама не имела опыта в подобном деле. Сообщники вводили людей в заблуждение, заключали договоры подряда, однако обязательства не выполняли. В связи этим потерпевшим был причинен ущерб в особо крупном размере.

Подсудимая была признана виновной в мошенничестве по девяти эпизодам. Ее приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда. В отношении двух ее соучастников уголовное дело приостановлено.

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