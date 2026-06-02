В Ростове лже-застройщицу осудили за мошенничество в особо крупном размере

В ходе заседаний было установлено, что гражданка А. Н. вместе с двумя подельниками предлагала семьям услуги по строительству домов, хотя сама не имела опыта в подобном деле. Сообщники вводили людей в заблуждение, заключали договоры подряда, однако обязательства не выполняли. В связи этим потерпевшим был причинен ущерб в особо крупном размере.