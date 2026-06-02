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Путин сравнил «культурный десант» Сергея Безрукова с десантниками в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провел параллель между «культурным десантом» народного артиста России Сергея Безрукова и десантниками, которые выполняют свои задачи в зоне специальной военной операции. Глава государства пообщался с артистом на Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Президент России Владимир Путин провел параллель между «культурным десантом» народного артиста России Сергея Безрукова и десантниками, которые выполняют свои задачи в зоне специальной военной операции. Глава государства пообщался с артистом на Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

В рамках собрания Безруков анонсировал «десант» российских деятелей культуры в Абхазии и Киргизии.

— Вы сказали, что у вас намечается «культурный десант». Девиз десанта — «никто, кроме нас». И этим многое объясняется. Я уверен, что и в вашем случае все будет на высшем уровне — так, как работают наши десантники на поле боя, — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин выразил благодарность артисту за его участие в специальном проекте Большого детского фестиваля на Шпицбергене.

Во время совещания российский лидер также предложил наделить государственным статусом доклад о реализации основ государственной языковой политики, который предусмотрен этими основами. Он отметил, что это подразумевает ежегодное представление данного доклада на заседаниях совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

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