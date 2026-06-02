ОАК: Первые серийные SJ-100 и МС-21 уже собраны, ещё двадцать — на подходе

«Первые серийные машины уже произведены и ожидают лишь завершения сертификационных процедур», — цитирует его ТАСС.
По словам Бадехи, в цехах окончательной сборки сейчас находятся около двух десятков таких лайнеров. По SJ-100 осталось выполнить примерно 20% сертификационных полётов, завершить их рассчитывают к концу лета.
Поставки импортозамещённых SJ-100 с двигателями ПД-8 ожидаются в конце 2026 года или в первом квартале 2027-го.
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