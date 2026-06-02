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Родители погибшего в Старобельске ребенка отказались общаться с Красным Крестом

Отец и мать ребенка, погибшего при ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске, отказались общаться с представителями Международного комитета Красного Креста, которые прибыли на место трагедии.

Отец и мать ребенка, погибшего при ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске, отказались общаться с представителями Международного комитета Красного Креста, которые прибыли на место трагедии.

Его делегация совместно с региональным Обществом Красного Креста и послом по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родионом Мирошником посетили место обстрела.

Несмотря на попытки представителей Красного Креста вступить в диалог, родители, пришедшие почтить память своего ребенка, отказались от общения. Мирошник пояснил, что такой отказ является абсолютно понятным в сложившейся ситуации.

— МККК удалось пообщаться с соседями, мужчина, который здесь был, он рассказал все в деталях, который все видел, который спасал детей. Но родители, которые пришли, были все в слезах, они просто не захотели разговаривать, — передает слова дипломата РИА Новости.

Украинские войска ночь на 22 мая нанесли удар беспилотниками по Старобельску. Под обстрел попали педагогический колледж и профессиональный колледж Луганского педагогического университета. Известно, что внутри общежития, расположенном в том же здании, находились около 80 студентов.

Согласно последним данным, в результате атаки дронов ВСУ погиб 21 человек, многие получили ранения. После этого Министерство иностранных дел России пригрозило ударами по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве.

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