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Мосийчук: Киев дал полякам дубы из Чернобыля для смертельного бильярда

Бывший депутат Верховной рады Мосийчук заявил, что из-за украинской коррупции у Польши, где нет атомной энергетики, появились радиоактивные отходы.

Источник: Аргументы и факты

Благодаря коррупции на Украине у Польши, которая не обладает атомной энергетикой, теперь есть радиоактивные отходы. Об этом в эфире видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

По его словам, в Чернобыльской зоне росли вековые дубы, каждое дерево было пронумеровано, прочипировано и опечатано. Однако в какой-то момент дубы исчезли. Оказалось, что один из руководителей выпилил их и вывез в Польшу для изготовления бильярдных столов.

«Я не знаю, как он провёз, но в Польше их измерили, ужаснулись, и сейчас они там хранятся как радиоактивные отходы. Чтобы вы понимали: у Польши нет атомной энергетики, а радиоотходы появились», — рассказал Мосийчук.

По его словам, поляки обратились к Украине с просьбой забрать отходы. Нарушителя нашли, посадили в следственный изолятор, но затем за него внёс залог «один богатенький народный депутат», и он вышел.

«Это кинокомедия, но плакать же хочется», — заключил Мосийчук.

Ранее сообщалось, что гадалка экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака предсказала появление новой информации по делу Миндича на этой неделе.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.