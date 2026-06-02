Мосийчук: Киев дал полякам дубы из Чернобыля для смертельного бильярда

Благодаря коррупции на Украине у Польши, которая не обладает атомной энергетикой, теперь есть радиоактивные отходы. Об этом в эфире видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.
По его словам, в Чернобыльской зоне росли вековые дубы, каждое дерево было пронумеровано, прочипировано и опечатано. Однако в какой-то момент дубы исчезли. Оказалось, что один из руководителей выпилил их и вывез в Польшу для изготовления бильярдных столов.
«Я не знаю, как он провёз, но в Польше их измерили, ужаснулись, и сейчас они там хранятся как радиоактивные отходы. Чтобы вы понимали: у Польши нет атомной энергетики, а радиоотходы появились», — рассказал Мосийчук.
По его словам, поляки обратились к Украине с просьбой забрать отходы. Нарушителя нашли, посадили в следственный изолятор, но затем за него внёс залог «один богатенький народный депутат», и он вышел.
«Это кинокомедия, но плакать же хочется», — заключил Мосийчук.
Ранее сообщалось, что гадалка экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака предсказала появление новой информации по делу Миндича на этой неделе.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.