Мосийчук: Киев дал полякам дубы из Чернобыля для смертельного бильярда

«Я не знаю, как он провёз, но в Польше их измерили, ужаснулись, и сейчас они там хранятся как радиоактивные отходы. Чтобы вы понимали: у Польши нет атомной энергетики, а радиоотходы появились», — рассказал Мосийчук.