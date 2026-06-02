Психолог Каталина назвала способ отличить лень от выгорания

Профессиональное выгорание часто маскируется под обычную лень и потерю дисциплины, поэтому попытки заставить себя работать через силу только ухудшают состояние. Об этом в беседе «Лентой.ру» рассказала бизнес-психолог и экономист Екатерина Каталина.
Истинная лень помогает экономить ресурсы и оптимизировать рутинные задачи, тогда как выгорание проявляется в постоянной усталости, раздражительности и отсутствии восстановления даже после выходных, потраченных на бытовые дела.
Всемирная организация здравоохранения описывает это состояние как следствие хронического рабочего стресса, который приводит к эмоциональному истощению, психологической дистанции и снижению профессиональной эффективности.
Для восстановления эксперт рекомендовала провести аудит качества сна и отдыха, снизить нагрузку, делегировать часть задач и не пытаться решить проблему жестким самопринуждением.
Собеседница также призвала обратить внимание на физическое здоровье, поскольку постоянная слабость и сонливость могут быть вызваны эндокринными нарушениями, требующими обращения к врачу.
Ранее эксперт Михаил Тузов заявил, что в РФ более 83% наемных сотрудников находятся на грани выгорания.