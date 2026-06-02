Психолог Каталина назвала способ отличить лень от выгорания

Профессиональное выгорание часто маскируется под обычную лень и потерю дисциплины, поэтому попытки заставить себя работать через силу только ухудшают состояние. Об этом в беседе «Лентой.ру» рассказала бизнес-психолог и экономист Екатерина Каталина.