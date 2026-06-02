Фальков назвал четыре дисциплины, которые будут изучать все студенты в России

«У нас четыре дисциплины — это история, основы российской государственности, философия и русский язык, — которые будут изучаться независимо от будущей профессии всеми без исключения студентами, независимо опять же от формы и уровня обучения», — рассказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.