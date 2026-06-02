Россиянам рассказали, какие навыки помогают увеличить доход

Лоикова пояснила, что часто встречает в объявлениях о работе требования знать искусственный интеллект и большие языковые модели, например YandexGPT. По её мнению, навык работы с нейросетями, правильного создания запросов и автоматизации рутинных задач уже стал базовым для многих сфер — от IT и финансов до аналитики и управления проектами.