В МЧС раскрыли, как спастись от вспыхнувшего телефона

Александр Бобров детализировал перечень факторов, приводящих к воспламенению батарей. В списке значатся механические воздействия на корпус: удар, прокол, скол или любая деформация. К этому добавляются заводские дефекты и грубые ошибки пользователей, включая длительную глубокую разрядку. Главной задачей владельца, по словам эксперта, остается профилактика. Категорически запрещено оставлять технику на подзарядке без надзора и допускать механические повреждения. Также в обязанность взрослых входит многократное проговаривание с детьми четкого порядка действий на случай пожара.