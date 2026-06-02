В МЧС раскрыли, как спастись от вспыхнувшего телефона

Плотная влажная ткань способна предотвратить трагедию при возгорании аккумулятора мобильного устройства. Пошаговый алгоритм действий для владельцев телефонов, пауэрбанков и электросамокатов озвучил замначальника столичного главка МЧС Александр Бобров. Свои рекомендации он дал в ходе пресс-конференции, посвященной комплексным мерам детской безопасности в летний период, передает ведомство.
Чиновник напомнил: современные гаджеты, которыми ежедневно пользуются и взрослые, и дети, начинены литий-ионными батареями. При ошибочной эксплуатации эти источники питания моментально превращаются в очаг пожара. Почувствовав характерный запах дыма, необходимо первым делом выдернуть прибор из розетки. Дальнейшие шаги зависят от масштаба возгорания.
Если инцидент незначительный — пламени и обильного задымления нет, а риск ожога отсутствует, — Бобров советует набросить на устройство тяжелую мокрую материю. Этим перекрывается доступ кислорода. Совершенно иная тактика применяется, когда беда случилась с крупногабаритным прибором — например, с электросамокатом. В такой ситуации медлить нельзя.
При серьезном возгорании представитель МЧС предписывает немедленно покинуть помещение и вызвать пожарную охрану. Бобров сделал особый акцент на том, что главным врагом в этом случае выступает не температура, а продукты горения. Всего несколько вдохов едкого дыма способны полностью дезориентировать человека в пространстве, подчеркнул он.
Александр Бобров детализировал перечень факторов, приводящих к воспламенению батарей. В списке значатся механические воздействия на корпус: удар, прокол, скол или любая деформация. К этому добавляются заводские дефекты и грубые ошибки пользователей, включая длительную глубокую разрядку. Главной задачей владельца, по словам эксперта, остается профилактика. Категорически запрещено оставлять технику на подзарядке без надзора и допускать механические повреждения. Также в обязанность взрослых входит многократное проговаривание с детьми четкого порядка действий на случай пожара.
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