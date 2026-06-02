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В МЧС раскрыли, как спастись от вспыхнувшего телефона

Плотная влажная ткань способна предотвратить трагедию при возгорании аккумулятора мобильного устройства.

Плотная влажная ткань способна предотвратить трагедию при возгорании аккумулятора мобильного устройства. Пошаговый алгоритм действий для владельцев телефонов, пауэрбанков и электросамокатов озвучил замначальника столичного главка МЧС Александр Бобров. Свои рекомендации он дал в ходе пресс-конференции, посвященной комплексным мерам детской безопасности в летний период, передает ведомство.

Чиновник напомнил: современные гаджеты, которыми ежедневно пользуются и взрослые, и дети, начинены литий-ионными батареями. При ошибочной эксплуатации эти источники питания моментально превращаются в очаг пожара. Почувствовав характерный запах дыма, необходимо первым делом выдернуть прибор из розетки. Дальнейшие шаги зависят от масштаба возгорания.

Если инцидент незначительный — пламени и обильного задымления нет, а риск ожога отсутствует, — Бобров советует набросить на устройство тяжелую мокрую материю. Этим перекрывается доступ кислорода. Совершенно иная тактика применяется, когда беда случилась с крупногабаритным прибором — например, с электросамокатом. В такой ситуации медлить нельзя.

При серьезном возгорании представитель МЧС предписывает немедленно покинуть помещение и вызвать пожарную охрану. Бобров сделал особый акцент на том, что главным врагом в этом случае выступает не температура, а продукты горения. Всего несколько вдохов едкого дыма способны полностью дезориентировать человека в пространстве, подчеркнул он.

Александр Бобров детализировал перечень факторов, приводящих к воспламенению батарей. В списке значатся механические воздействия на корпус: удар, прокол, скол или любая деформация. К этому добавляются заводские дефекты и грубые ошибки пользователей, включая длительную глубокую разрядку. Главной задачей владельца, по словам эксперта, остается профилактика. Категорически запрещено оставлять технику на подзарядке без надзора и допускать механические повреждения. Также в обязанность взрослых входит многократное проговаривание с детьми четкого порядка действий на случай пожара.

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