В Багратионовске открыли замок Прейсиш-Эйлау

В Багратионовске состоялось техническое открытие замка Прейсиш-Эйлау. Об этом в «ВК» сообщил глава Службы ОКН региона Евгений Маслов. Он одним из первых побывал в старинном орденском замке.
«Это была первая организованная экскурсия туристов для внутреннего посещения объекта культурного наследия. Ранее туристов привозили тоже, но для наружного осмотра», — прокомментировал он, отметив, что работы в замке еще не завершены, но большая часть его благоустроена.
Благоустроена сейчас площадь порядка 7 тыс. кв. м.
«Красиво, необычно и антуражно. В центре территории рыцарский лагерь», — поделился впечатлениями руководитель Службы.
С 1 июля на территории замка откроется таверна, чуть раньше — сувенирная лавка и гостевые номера.