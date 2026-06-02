Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайны янтаря из Калининграда показали за сотни километров от Балтики

Калининградский Музей янтаря рассказал об открытии выставки «Тайная жизнь в янтаре» в Ступинском историко-краеведческом музее. Экспозиция стала первым совместным проектом двух учреждений и познакомила посетителей с уникальными образцами солнечного камня и художественными изделиями из янтаря.

10

Калининградский Музей янтаря рассказал об открытии выставки «Тайная жизнь в янтаре» в Ступинском историко-краеведческом музее. Экспозиция стала первым совместным проектом двух учреждений и познакомила посетителей с уникальными образцами солнечного камня и художественными изделиями из янтаря.

Идея сотрудничества появилась на одном из федеральных форумов во Владивостоке, а спустя несколько месяцев ее воплотили в жизнь специально к началу летнего сезона и школьных каникул. Для подготовки выставки в Ступино приехали сотрудники калининградского музея — заведующая научно-экспозиционным отделом Анна Смирнова и хранитель фондов Анастасия Кузнецова. Они помогли оформить экспозицию и провели первую экскурсию для гостей.

Особый акцент организаторы сделали на семейной аудитории. Посетителям рассказывают о происхождении янтаря и древних инклюзах, сохранившихся внутри камня миллионы лет назад. Одним из самых ярких экспонатов стал «янтарный зоопарк» — коллекция резных фигурок животных. Взрослых гостей также привлекают необычные костюмы, украшенные янтарем.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше