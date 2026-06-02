Тайны янтаря из Калининграда показали за сотни километров от Балтики

Калининградский Музей янтаря рассказал об открытии выставки «Тайная жизнь в янтаре» в Ступинском историко-краеведческом музее. Экспозиция стала первым совместным проектом двух учреждений и познакомила посетителей с уникальными образцами солнечного камня и художественными изделиями из янтаря.
Идея сотрудничества появилась на одном из федеральных форумов во Владивостоке, а спустя несколько месяцев ее воплотили в жизнь специально к началу летнего сезона и школьных каникул. Для подготовки выставки в Ступино приехали сотрудники калининградского музея — заведующая научно-экспозиционным отделом Анна Смирнова и хранитель фондов Анастасия Кузнецова. Они помогли оформить экспозицию и провели первую экскурсию для гостей.
Особый акцент организаторы сделали на семейной аудитории. Посетителям рассказывают о происхождении янтаря и древних инклюзах, сохранившихся внутри камня миллионы лет назад. Одним из самых ярких экспонатов стал «янтарный зоопарк» — коллекция резных фигурок животных. Взрослых гостей также привлекают необычные костюмы, украшенные янтарем.