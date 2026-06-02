Тайны янтаря из Калининграда показали за сотни километров от Балтики

Идея сотрудничества появилась на одном из федеральных форумов во Владивостоке, а спустя несколько месяцев ее воплотили в жизнь специально к началу летнего сезона и школьных каникул. Для подготовки выставки в Ступино приехали сотрудники калининградского музея — заведующая научно-экспозиционным отделом Анна Смирнова и хранитель фондов Анастасия Кузнецова. Они помогли оформить экспозицию и провели первую экскурсию для гостей.