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Шеф-повар Михалев раскрыл секрет идеального романтического пикника

Шеф-повар Александр Михалев назвал лучшие закуски для романтического пикника.

Источник: Аргументы и факты

Романтический пикник требует особого подхода к выбору блюд и посуды, поскольку тяжелая пища и популярные суши категорически не подходят из-за риска быстрой порчи в жаркую погоду. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал шеф-повар Александр Михалев.

Специалист рекомендовал взять с собой бутерброды, салат из овощей с авокадо без заправки, багет с консервированным паштетом, упакованную мясную нарезку, маслины, фрукты и хумус.

Эксперт подчеркнул, что все блюда должны быть приготовлены без чеснока, а заправку для салата лучше везти отдельно. Также в корзину можно положить оливки, ягоды, нарезанную дыню и лаваш.

Для сервировки специалист посоветовал использовать винтажную корзину или тряпичную сумку вместо рюкзака, а также стеклянные бокалы для красивых фотографий и непластиковые столовые приборы. Не стоит забывать про сухие и влажные салфетки вместе с мусорными пакетами для грамотной утилизации отходов.

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