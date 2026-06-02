Центр Светлогорска закроют для движения 6 июня

С 6:00 до 00:00 для транспорта перекроют ул. Ленина от площади Театра эстрады «Янтарь-холл» до перекрёстка с ул. Октябрьской и ул. Октябрьскую до пересечения с ул. Островского, а также ул. Садовую до перекрёстка с ул. Гагарина.