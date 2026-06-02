Блогеры пожаловались на мошенницу-турагента, укравшую более 50 миллионов рублей

Российские блогеры-миллионники массово жалуются на мошенничество со стороны девушки по имени Хатуна Аташян, которая обманула их на миллионы рублей. Она обещала люксовый отдых в лучших отелях мира в обмен на рекламу, однако после получения денег исчезала. Общий ущерб превышать 50 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, несколько известных блогеров уже сообщили, что стали жертвами мошеннической схемы. Аташян представлялась VIP-партнером крупных гостиничных сетей и предлагала отдых в престижных отелях за рекламу в соцсетях.
Пострадавшие утверждают, что схема выглядела очень реалистично: им обещали размещение по специальным условиям, и доплатить нужно было только за перелет или второго гостя, при этом цены были значительно ниже рыночных.
Однако после перевода денег Аташян начинала все реже отвечать на сообщения, а за день до вылета объявляла об отмене поездки.
По словам самих блогеров, общий ущерб может достигать 50 миллионов рублей. Среди пострадавших — Аля Еникеева, Никки Сей, Катя Мезенова, Николь Сахтариди, Лиза Мушеги и другие. Сейчас они собирают документы, переписки и чеки для подачи заявления в правоохранительные органы, говорится в публикации.
Прошлой осенью сотрудники правоохранительных органов задержали в столице владельца агентства недвижимости, который обманул более чем на 50 миллионов рублей своих клиентов. Подозреваемый предлагал инвесторам вложить деньги в строительство объектов недвижимости и получать от этого прибыль.