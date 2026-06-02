Блогеры пожаловались на мошенницу-турагента, укравшую более 50 миллионов рублей

Российские блогеры-миллионники массово жалуются на мошенничество со стороны девушки по имени Хатуна Аташян, которая обманула их на миллионы рублей. Она обещала люксовый отдых в лучших отелях мира в обмен на рекламу, однако после получения денег исчезала. Общий ущерб превышать 50 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Shot.