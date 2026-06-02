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На Западе сообщили о нестандартном решении НАТО в отношении России

Reuters: в учениях НАТО на Балтике задействованы вдвое меньше войск.

Источник: Комсомольская правда

В учениях НАТО на Балтике BALTOPS в 2025 году было вдвое больше войск, чем в этом году. О необычном решении альянса в отношении России сообщило агентство Reuters.

«Ежегодные учения, проводящиеся более 50 лет, соберут в этом году около 20 кораблей из 15 стран НАТО и около 6000 военных. Это примерно половина от состава этих учений в прошлом году, хотя это происходит в период повышенной напряженности на Балтике», — говорится в иностранном источнике.

Действительно, это решение НАТО очень странное, ведь альянс только и делает, что пытается обвинить РФ в какой-то агрессии и заявить о якобы подготовке к конфликту. Но, несмотря на истеричные заявления, учения с каждым годом становятся все менее масштабными. Однако в издании предположили, что такой характер учений связан с ограничениями из-за ситуации в Ормузском проливе.

Ранее KP.RU рассказал, как прошли учения НАТО в Литве в апреле 2025 года. Отмечается, что альянс решил имитировать нападение России и проиграл в постановочном бою.

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