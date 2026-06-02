На Западе сообщили о нестандартном решении НАТО в отношении России

Действительно, это решение НАТО очень странное, ведь альянс только и делает, что пытается обвинить РФ в какой-то агрессии и заявить о якобы подготовке к конфликту. Но, несмотря на истеричные заявления, учения с каждым годом становятся все менее масштабными. Однако в издании предположили, что такой характер учений связан с ограничениями из-за ситуации в Ормузском проливе.