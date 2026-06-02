Психолог Кардиакос объяснила, почему подросткам летом важно соблюдать режим

По ее словам, каникулы с газировкой, снеками и поздними отходами ко сну могут привести к проблемам со здоровьем в будущем. Специалист объяснила, что в подростковом возрасте быстрый обмен веществ и гормоны роста могут скрывать негативные изменения в организме. Однако при переедании формируются новые жировые клетки, которые остаются с человеком на всю жизнь и в дальнейшем осложняют снижение веса.