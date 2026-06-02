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Психолог Кардиакос объяснила, почему подросткам летом важно соблюдать режим

Семейный психолог Анастасия Кардиакос предупредила, что летом подросткам не стоит полностью отказываться от режима сна и питания.

Источник: Аргументы и факты

Семейный психолог Анастасия Кардиакос предупредила, что летом подросткам не стоит полностью отказываться от режима сна и питания. Об этом сообщает RuNews24.ru.

По ее словам, каникулы с газировкой, снеками и поздними отходами ко сну могут привести к проблемам со здоровьем в будущем. Специалист объяснила, что в подростковом возрасте быстрый обмен веществ и гормоны роста могут скрывать негативные изменения в организме. Однако при переедании формируются новые жировые клетки, которые остаются с человеком на всю жизнь и в дальнейшем осложняют снижение веса.

Отдельно Кардиакос обратила внимание на риски для мальчиков. По ее словам, избыток жировой ткани может влиять на гормональный баланс, что способно сказаться на развитии, самооценке и эмоциональном состоянии подростка.

Еще одной проблемой психолог назвала нагрузку на суставы и позвоночник. Каждый лишний килограмм повышает риск травм, особенно у подростков, которые активно занимаются спортом.

При этом Кардиакос подчеркнула, что лето не является «точкой невозврата». По ее словам, важно сохранять осознанный подход к режиму, питанию и физической активности.