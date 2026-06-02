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В ЛНР ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки

Власти Луганской Народной Республики временно ограничили продажу топлива на автозаправочных станциях. Теперь бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо отпускаются не более чем по 20 литров в одни руки.

Источник: Life.ru

Как сообщили в правительстве региона, решение принято на фоне повышенного спроса на топливо в последние дни и для предотвращения возможного дефицита. Кроме того, временно запрещён отпуск бензина в канистры и другую тару.

Министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко отметил, что ограничения будут действовать до стабилизации поставок и улучшения ситуации на рынке.

Ранее аналогичные меры были введены в Крыму. Там продажу бензина АИ-92 также ограничили до 20 литров на одно транспортное средство, а бензин АИ-95 начали в приоритетном порядке направлять для нужд коммунального и социального транспорта. Минэнерго уже принимает дополнительные меры по обеспечению Крыма топливом.

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